«Монако» может попытаться подписать полузащитника «Брайтона» в случае ухода Тчуамени
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«Монако» рассматривает полузащитника «Брайтона» Ива Биссума как потенциальную замену Орельена Тчуамени. Игроком «Монако» интересуется мадридский «Реал» и в том случае если переход состоится, французский клуб попробует договориться с Биссума. Об этом сообщает Get French Football News.
Ив Биссума уже выступал во французской Лиге 1 за «Лилль».
Сообщается, что у полузащитника «Брайтона» также имеется предложение от «Астон Виллы».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника «Брайтона» в € 35 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Ив Биссума провёл за «Брайтон» 28 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
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