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«Самый важный приз, который мог получить». Клопп — о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ

«Самый важный приз, который мог получить». Клопп — о награде лучшему тренеру сезона в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу награды лучшему тренеру английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

«Это большая честь, и это был безумный сезон. Мы боролись в каждом матче. Это было немного нервно, и мы добились не самого лучшего результата, но это уже пройденный этап. Когда выигрываешь такой приз, либо ты гений, либо у тебя лучший тренерский штаб в мире. Мои тренеры знают, как я их ценю.

Мои коллеги проголосовали за меня, поэтому очевидно, что это самый важный приз, который я мог получить. Я не верю в индивидуальные награды в футболе в целом, ведь это командный вид спорта. Я был бы никем без своих парней. Всё дело в том, что мы можем сделать вместе и что мы сделали вместе», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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