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Фанаты «Зенита» не будут приобретать абонементы на второй круг РПЛ из-за Fan ID

Фанаты «Зенита» не будут приобретать абонементы на второй круг РПЛ из-за Fan ID
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Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщило, что не будет приобретать абонементы на второй круг Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Зенит» начал реализацию абонементов на фанатский «Вираж» на новый сезон-2022/2023. Подтвердилась информация, что система Fan ID на нашем стадионе будет запущена в работу не ранее 1 декабря 2022 года. В связи с этим мы напоминаем нашу позицию, озвученную ранее: мы отказываемся от оформления Fan ID. Ввиду вышеизложенного мы выкупаем абонементы только на первый круг», — говорится в заявлении объединения.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022. В Суперкубке страны санкт-петербургский клуб сыграет с победителем Кубка России, в финале которого встретятся «Спартак» и «Динамо».

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