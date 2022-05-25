«Черчесов посмотрел матч и сказал — надо брать». Джано вспомнил, как попал в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, как попал в московский клуб.
«Как я попал в «Спартак» ― это отдельная история. Сборная Грузии до 16 лет проводила два товарищеских матча в Москве, и я забил два [гола] в двух матчах. После этого должен был улететь в Киев к «Динамо», где я тогда играл. Но из «Спартака» в федерацию Грузии пришло письмо, что я им понравился. Отец и Реваз Челебадзе, который мне помогал, поехали со мной в «Спартак».
Сначала я тренировался со своим 1992 годом. Я в тот момент думал: «Куда я приехал? Это «Спартак» или команда второй лиги?» Они такие слабые были, я на тренировке с ними восемь или девять голов забил. На следующий день меня отправили к 1991 году, и там было чуть получше, но всё равно довольно легко.
И тут меня на третий день вызывают в КФК на матч дубля «Спартака», который тогда тренировали Кечинов и Ромащенко. Меня заявили на этот матч под именем Максим ― одного из игроков того дубля, а я тогда на русском говорил еле-еле, понимал через раз.
Прихожу в раздевалку, а там сидят ребята 1989 года, 1990-го. Я был в шоке ― это же огромная разница в возрасте для того времени. Ко мне подходит администратор Алексей (кстати, очень хороший человек) и даёт футболку с шестым номером и фамилией этого Максима. Пацаны начинают меня спрашивать: «Как тебя зовут?» Я говорю: «Максим, Максим!» А они мне: «Какой Максим! По-русски не говоришь». Очень долго смеялись в раздевалке.
Мы горели после первого тайма 0:1, выхожу на второй — и сразу голевая, потом ещё гол. До этого я редко забивал левой ногой, а здесь принял на грудь после отскока и всадил в девятину. По итогу я два забил, два отдал ― мы выиграли 5:1. На игре были все: отец, Смоленцев (технический директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), Черчесов. Кстати, Саламыч сыграл большую роль в том, что меня взяли. Он посмотрел тот матч и сказал, что точно надо брать», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 25 мая 2022
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