В «Оренбурге» прокомментировали ничью с «Уфой». Команда проигрывала 0:2

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал ничью в первом стыковом матче с «Уфой» (2:2).
«Матч выдался боевым и напряжённым. У нас было много травм. Я рад, что ребята справились с проблемами и проявили характер. С чем связана неуверенность в первые 20 минут? На игроках лежит большая ответственность. Также довлела ситуация, в которой мы оказались, — когда у тебя путёвка в кармане и происходит спад. Мы сохраняем надежду. Будем готовиться и будем играть! Если бы не было такого настроя и желания, то мы бы и не играли. Мотивация есть, поэтому будем работать дальше. В строй вернулись несколько ведущих игроков — они набирают форму. Будем делать всё, что можем», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 мая 2022
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