Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе сообщил, что хочет создать футбольную академию в Грузии.

«Сейчас я хочу создать академию Джано Ананидзе в Грузии. Здесь растут очень талантливые пацаны. Хочу помочь им легче переживать переходный возраст в футболе», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в конце апреля грузинский полузащитник объявил о завершении карьеры. Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Ананидзе было «Динамо» из Батуми.