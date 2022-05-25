Джано Ананидзе сообщил, что хочет создать футбольную академию в Грузии
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе сообщил, что хочет создать футбольную академию в Грузии.
«Сейчас я хочу создать академию Джано Ананидзе в Грузии. Здесь растут очень талантливые пацаны. Хочу помочь им легче переживать переходный возраст в футболе», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, в конце апреля грузинский полузащитник объявил о завершении карьеры. Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Ананидзе было «Динамо» из Батуми.
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