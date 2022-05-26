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Оуэн — о финале ЛЧ: «Ливерпуль» лучше «Реала», мерсисайдцы слишком сильны

Оуэн — о финале ЛЧ: «Ливерпуль» лучше «Реала», мерсисайдцы слишком сильны
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн высказался о встрече команд в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Ливерпуль» лучше «Реала» и способен его обыграть. 3:1 или 3:0 – это мой прогноз. «Ливерпуль» может одержать достаточно убедительную победу, поскольку это выдающаяся команда, слишком сильная для «Реала» на данный момент.

«Реал» феноменально поработал, чтобы выйти в финал ЛЧ. Наверняка он верит в победу, учитывая его тяжёлый путь. Но я думаю, что «Ливерпуль» слишком хорош и очень опытен. Он постарается избежать вязкой игры, потому что никто лучше «Реала» не знает, как в таких матчах побеждать», — цитирует Оуэна Daily Mail.

Напомним, финал ЛЧ пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.

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