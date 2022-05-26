Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» попали в сборную худших игроков АПЛ по версии ESPN
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Известное издание ESPN опубликовало символическую сборную худших игроков по итогам сезона чемпионата Англии. Отметим, в символическую сборную попали сразу шесть игроков «Манчестер Юнайтед».
Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»)
Защитники: Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (все – «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»)
Полузащитники: Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»)
Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Челси»), Александр Ляказетт («Арсенал»).
Напомним, чемпионом АПЛ стал «Манчестер Сити». Второе место занял «Ливерпуль». Замкнул тройку лидеров «Челси». «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в чемпионате Англии.
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