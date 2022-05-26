В «Нижнем Новгороде» прокомментировали новость о желании уйти от госфинансирования

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал новость о желании нижегородского клуба уйти от государственного финансирования.

«Мы не собираемся уходить от бюджетного финансирования, но собираемся увеличить коммерческие доходы, поэтому рассматриваем для этого различные варианты», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сегодня «Чемпионат» сообщал, что футбольный клуб «Нижний Новгород» планирует сменить название на «Парибет Нижний Новгород». По информации близкого к ситуации источника, все договорённости между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС. За счёт этой сделки клуб планирует полностью уйти от бюджетного финансирования.