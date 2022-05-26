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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на новость о смене названия команды

В «Нижнем Новгороде» отреагировали на новость о смене названия команды
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на новость о смене названия клуба.

«Я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Сейчас никакого переименования нет», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее сегодня «Чемпионат» сообщал, что «Нижний Новгород» планирует сменить название клуба на «Парибет Нижний Новгород». Все договорённости между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС. За счёт этой сделки клуб планирует полностью уйти от бюджетного финансирования.

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Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров по итогам сезона чемпионата России вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). «Нижний Новгород» (33) финишировал на 11-м месте, опередив «Урал» (33) по дополнительным показателям.

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