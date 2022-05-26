Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» готова активировать сумма выкупа за вундеркинда «Барселоны» Гави

«Бавария» готова активировать сумма выкупа за вундеркинда «Барселоны» Гави
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» следит за ходом переговоров по продлению контракта между «Барселоной» и Гави. Немецкий клуб готов воспользоваться этой ситуацией и активировать сумма выкупа за 17-летнего игрока в размере € 50 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, подписать Гави, у которого остался год по контракту с «Барселоной», также готовы «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Гави в минувшем сезоне дебютировал за основную команду сине-гранатовых, выйдя на поле 46 матчах (2 гола, 6 результативных передач). Также Гави был приглашен в национальную сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Президент «Барселоны» Лапорта раскритиковал агента Гави за затягивание переговоров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022