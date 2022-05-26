«Бавария» готова активировать сумма выкупа за вундеркинда «Барселоны» Гави

Мюнхенская «Бавария» следит за ходом переговоров по продлению контракта между «Барселоной» и Гави. Немецкий клуб готов воспользоваться этой ситуацией и активировать сумма выкупа за 17-летнего игрока в размере € 50 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, подписать Гави, у которого остался год по контракту с «Барселоной», также готовы «Ливерпуль» и «ПСЖ».
Гави в минувшем сезоне дебютировал за основную команду сине-гранатовых, выйдя на поле 46 матчах (2 гола, 6 результативных передач). Также Гави был приглашен в национальную сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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