Киву: история гласит, что если Моуринью выходит в финал еврокубка, то он забирает трофей

Бывший защитник «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу «Ромы» под руководством Жозе Моуринью в Лиге конференций.
«История гласит: когда Моуринью выходит в финал еврокубка, он забирает трофей домой. Зная это, я сразу понял, чем закончится матч, когда Дзаньоло забил.
«Рома» Моуринью – это его характер, его желание победить, его соревновательный гнев. Это осознание того, что ты силён, но и осознание того, что у любой силы есть пределы. Всё это ему удалось передать команде всего за один год. Моуринью делает обычных игроков хорошими, а хороших – феноменальными.
Была ли эта победа выстрадана? Да, особенно в первые 20 минут второго тайма. Но «Рома» сохраняла компактность и организованность в обороне – это было её сильными чертами на протяжении всей Лиги конференций. Кто-то скажет, что «Рома» могла бы сыграть и лучше, но у этой команды не так много феноменальных футболистов. Однако Жозе привнес в её культуру победных дух: тот же самый, который он привнёс в наш «Интер», который, однако, был немного сильнее этой «Ромы», — приводит слова Киву сайт журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- 26 мая 2022
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