Карпин поздравил Шомуродова с победой в Лиге конференций

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил экс-футболиста своей команды Эльдора Шомуродова с победой в Лиге конференций в составе римской «Ромы». Напомним, в финале турнира итальянская команда обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.

«Поздравляю Эльдора с победой в Лиге конференций. Он долго и терпеливо шёл к европейскому трофею. Молодец!» — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречались «Рома» и «Фейеноорд». Финал проходил в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре», сильнее оказались итальянцы — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0.

На 89-й минуте на поле появился нападающий римлян Эльдор Шомуродов. Он заменил Тэмми Абрахама и стал первым узбекистанским игроком, выигравшим еврокубок. «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.