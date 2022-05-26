КДК РФС вынес штрафы по итогам матча «Нижний Новгород» — «Зенит»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о денежных штрафах, которые получили команды по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» (1:0).

«Нижний Новгород» оштрафован за публичную демонстрацию наглядной агитации ненормативной лексики на 50 тыс. рублей. Болельщики демонстрировали баннер. Кержаков оштрафован на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

За несогласованный баннер «Зенит» оштрафован на 25 тыс. рублей. За использование пиротехники «Зенит» оштрафован на 40 тыс. рублей. Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику — штраф 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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