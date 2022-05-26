Агент Тимофея Маргасова подтвердил, что защитник останется в «Сочи» на следующий сезон

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, подтвердил, что игрок останется в клубе на следующий сезон.

«Для активации опции автоматического продления контракта на год Тимофею достаточно было сыграть определённое количество времени — это условие было выполнено уже давно. Других вариантов продолжения карьеры мы даже не рассматривали», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в контракте футболиста с клубом, истекающем летом 2022 года, была предусмотрена опция автоматического продления, которой «Сочи» и воспользовался.

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.