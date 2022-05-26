В ЦСКА отреагировали на информацию, что клуб начал переговоры с Федотовым

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о желании ЦСКА назначить наставника «Сочи» Владимира Федотова главным тренером армейцев.
«На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ПФК ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовски, и Владимир Федотов. На сегодняшний день у ПФК ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.
- 26 мая 2022
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