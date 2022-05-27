Маскерано объяснил, почему нельзя подражать Гвардиоле в тренерском деле

Известный бывший опорный хавбек «Барселоны» Хавьер Маскерано, ныне возглавляющий сборную Аргентины до 20 лет, назвал человека, на работу которого в тренерском деле он равняется.
«Признаюсь, я намерен больше походить на Луиса Энрике, потому что я знаю, что до Хосепа мне не добраться никогда. Я пробыл три впечатляющих года с Луисом Энрике и когда мы говорим о важности тренеров для игроков, это связано не с титулами, а с важностью именно для вашей карьеры. Конечно, самым влиятельным может быть Гвардиола из-за столь радикальных перемен в «Барселоне», но Луис Энрике должен был дать нашей команде ещё один шаг вперёд.
Хосеп непревзойдён, он – гений, и ему невозможно подражать, поэтому я думаю, что Энрике более достижимая тренерская цель для подражания», — приводит слова Маскерано Mundo Deportivo со ссылкой на эфир Movistar.
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