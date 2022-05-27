Гути: Мбаппе — футболист с наибольшим количеством выданных авансов, хотя не выиграл ничего

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути высказался о всеобщей шумихе вокруг ситуации с продлением контракта Килианом Мбаппе с французским «Пари Сен-Жермен».
«Он лучший игрок в мире? Ему это ещё предстоит доказать. В настоящее время это не так.
Как давно он в «ПСЖ»? Сколько трофеев Лиги чемпионов они выиграли? Сколько «Золотых мячей» у него? Он настолько знаменит, что кажется, будто он лучший игрок в мире, но это не так. Мбаппе – футболист с наибольшим количеством выданных авансов, хотя не выиграл ничего», — приводит слова Гути Daily Post со ссылкой на El Chiringuito.
Напомним, по неофициальным данным, зарплата Мбаппе в «ПСЖ» по новому контракту составит € 93 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире. Килиан перешёл в парижский клуб из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах чемпионата Франции, в которых записал в свой актив 28 голов и отдал 17 результативных передач.
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