Егор Титов рассказал, почему не ходит на телевизионные эфиры

Бывший российский футболист Егор Титов объяснил, почему не ходит работать на телевизионные эфиры экспертом.
«Постоянно зовут. Но у меня со спартаковских времён Ярославское, Осташковское шоссе ассоциируются с пробками. Каждый день по полтора-два часа через них прорывался в Тарасовку. Просто отторжение теперь! Я знаю, что каждая такая поездка в Останкино мне будет стоить полдня. Поэтому — не хочу», — рассказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
45-летний Егор Титов большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака». Вместе с красно-белыми полузащитник выиграл шесть титулов чемпионов России и два Кубка страны.
С 2015 по 2016 год Титов входил в тренерский штаб «Спартака».
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