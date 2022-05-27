Егор Титов рассказал, почему не ходит на телевизионные эфиры

Бывший российский футболист Егор Титов объяснил, почему не ходит работать на телевизионные эфиры экспертом.



«Постоянно зовут. Но у меня со спартаковских времён Ярославское, Осташковское шоссе ассоциируются с пробками. Каждый день по полтора-два часа через них прорывался в Тарасовку. Просто отторжение теперь! Я знаю, что каждая такая поездка в Останкино мне будет стоить полдня. Поэтому — не хочу», — рассказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



45-летний Егор Титов большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака». Вместе с красно-белыми полузащитник выиграл шесть титулов чемпионов России и два Кубка страны.

С 2015 по 2016 год Титов входил в тренерский штаб «Спартака».

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