«Продвигаются очень хорошо». В «Милане» подтвердили переговоры с форвардом «Ливерпуля»
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил переговоры с нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги.
«Мы ведём переговоры с Ориги. Похоже, что они продвигаются очень хорошо», — приводит слова Мальдини La Gazetta dello Sport.
27-летний Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В конце сезона бельгийский нападающий покинет команду свободным агентом, что подтвердил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.
В 175 матчах за «Ливерпуль» Ориги забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с командой футболист выиграл шесть трофеев, включая титул чемпиона английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лигу чемпионов.
Фанаты «Милана» празднуют первое чемпионство команды за 11 лет на улицах города. Видеоролик:
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