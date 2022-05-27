«Продвигаются очень хорошо». В «Милане» подтвердили переговоры с форвардом «Ливерпуля»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил переговоры с нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги.

«Мы ведём переговоры с Ориги. Похоже, что они продвигаются очень хорошо», — приводит слова Мальдини La Gazetta dello Sport.

27-летний Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В конце сезона бельгийский нападающий покинет команду свободным агентом, что подтвердил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

В 175 матчах за «Ливерпуль» Ориги забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с командой футболист выиграл шесть трофеев, включая титул чемпиона английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лигу чемпионов.

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