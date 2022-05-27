Шварц: финал со «Спартаком» — кульминация сезона

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Кубка России с московским «Спартаком».

«Мы находимся в предвкушении финала. Он является кульминацией, апогеем сезона. Мы хорошо подготовились к этой игре», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что после этого матча 43-летний Шварц расторгнет контракт с «Динамо» и продолжит работу в немецкой «Герте», которая осталась в Бундеслиге по итогам сезона.

Триллер в Казани! Лучший тренер не Семак. Обзор 30-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #7: