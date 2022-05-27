Шварц: финал со «Спартаком» — кульминация сезона
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Кубка России с московским «Спартаком».
«Мы находимся в предвкушении финала. Он является кульминацией, апогеем сезона. Мы хорошо подготовились к этой игре», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Матч финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что после этого матча 43-летний Шварц расторгнет контракт с «Динамо» и продолжит работу в немецкой «Герте», которая осталась в Бундеслиге по итогам сезона.
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