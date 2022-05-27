Кроос оценил шансы «Реала» и «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов
Поделиться
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Соперником испанского клуба станет «Ливерпуль».
«Если честно, я думаю, что сейчас «Ливерпуль» сильнее, чем в 2018 году. Они сумели сохранить лучших игроков, подписали ещё новых. Тьяго образцово играет в полузащите, а их оборона очень сильна.
Думаю, что в плане стабильности это лучшая команда Европы в нынешнем сезоне. Но нас ждёт всего один матч. Нужно помнить, что в прошлом сезоне мы выбили их ещё в четвертьфинале. Наши шансы равны», — цитирует Крооса ZDF.
Финал Лиги чемпионов будет проходить завтра, 28 мая. Начало — в 22:00 мск.
В 2018 году команды уже встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда победу одержал мадридский клуб (3:1).
Комментарии
- 27 мая 2022
-
18:22
-
18:15
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
18:03
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:20
-
17:10
-
16:56
-
16:46
-
16:25
-
16:16
-
16:14
-
16:14
-
16:06
-
15:57
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:17
-
15:07
-
15:06
-
14:54
-
14:50
-
14:49
Партнерский контент