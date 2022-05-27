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Кроос оценил шансы «Реала» и «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Кроос оценил шансы «Реала» и «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Соперником испанского клуба станет «Ливерпуль».

«Если честно, я думаю, что сейчас «Ливерпуль» сильнее, чем в 2018 году. Они сумели сохранить лучших игроков, подписали ещё новых. Тьяго образцово играет в полузащите, а их оборона очень сильна.

Думаю, что в плане стабильности это лучшая команда Европы в нынешнем сезоне. Но нас ждёт всего один матч. Нужно помнить, что в прошлом сезоне мы выбили их ещё в четвертьфинале. Наши шансы равны», — цитирует Крооса ZDF.

Финал Лиги чемпионов будет проходить завтра, 28 мая. Начало — в 22:00 мск.

В 2018 году команды уже встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда победу одержал мадридский клуб (3:1).

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