Экс-арбитр Вилков рассказал, кто из тренеров и игроков удивил его в прошедшем сезоне

Известный российский арбитр Михаил Вилков подвёл итоги завершившегося сезона.



«Совместная политика руководства и тренера привела к краху клуба. Как можно в интервью уничтожить труды тренеров своей же академии? Слуцкий говорит, что они покупают дешёвых легионеров, чтобы потом их дороже продать. В клубе за 20 лет появились два игрока из академии… Он своим же детям сказал: «Вы тренируйтесь, играйте, но вы мне не нужны!» Хотя в «Рубин» едут пацаны из Нижнего Новгорода и других городов в надежде попасть в основную команду.



Почему у Карпина в «Ростове» молодёжь заиграла? Наш нижегородец Кривцов заиграл в «Краснодаре» на высоком уровне сразу после второй лиги. Странно слышать такое из уст бывшего главного тренера национальной сборной: он, как никто другой, должен понимать, как происходит развитие игроков с российским паспортом. Я лично со своими сыновьями и друзьями летал поболеть за нашу сборную в Марсель против англичан в 2016 году — эта ничья оказалась единственным очком для Слуцкого на крупных турнирах в качестве главного у руля сборной России.



Что касается итогов РПЛ, все на своих местах: кто и на что наиграл, то и получил в итоговой таблице. Можно жаловаться на отъезд легионеров, плохое судейство и другие факторы, мешающие танцорам. Лично для меня знаковыми событиями стали выступление команды Федотова, содержание игры и зрелищность матчей команды «Сочи», а также неожиданное лидерство среди бомбардиров дебютанта РПЛ Гамида Агаларова. Он, кстати, предпочёл после забитого пенальти вместо селфи поход на матч Приволжской ЮФЛ, где дал наставления молодым мальчишкам», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.