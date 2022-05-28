Фердинанд – о Роналду: он не может всё делать в одиночку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал игру нападающего клуба Криштиану Роналду в недавно завершившемся сезоне.
«На личном уровне Роналду делает то же, что и всегда: забивает голы, выигрывает в одиночку матчи. «МЮ» и без Роналду часто не выходил в Лигу чемпионов.
Он много раз забивал победные голы и выполнил свою задачу. Я думаю, что клуб явно не сыграл свою роль в том, что касается предоставления ему платформы для успеха.
Это просто показывает, что великие игроки, о которых говорят как о лучших игроках всех времен, а он один из них, — не могут всё делать в одиночку, им должны помогать товарищи по команде», — приводит слова Фердинанда Goal.
Напомним, по итогам завершившегося сезона «МЮ» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ, не сумев квалифицироваться в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Неприятные поступки Криштиану Роналду.
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