«Арсенал» может приобрести защитника «Интера»

Лондонский «Арсенал» может приобрести защитника миланского «Интера» Федерико Димарко, сообщает The Sun.

Английский клуб хочет усилить позицию левого защитника после того, как травмировался Киран Тирни. По сведениям источника, «Интер» готов продать Димарко за сумму около € 20 млн.

В завершившемся сезоне Федерико Димарко провёл за «Интер» 42 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость итальянского защитника в € 16 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Ранее футболист выступал за итальянскую «Парму», «Эмполи», «Верону», «Асколи» и швейцарский «Сьон».

24-летний Димарко является воспитанником «Интера».

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