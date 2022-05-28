«Арсенал» предложил «ПСЖ» приобрести Николя Пепе

Лондонский «Арсенал» хочет продать нападающего клуба Николя Пепе и ищет ему новую команду, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, лондонский клуб не удовлетворён игрой ивуарийского форварда и предложил его услуги «Пари Сен-Жермен». Сам футболист также недоволен своим положением из-за недостатка игровой практики.

Пепе был приобретён из французского «Лилля» в 2019 году. Тогда трансфер нападающего сборной Кот-д’Ивуара обошёлся «Арсеналу» в € 86 млн и стал самым дорогим в истории клуба.

В завершившемся сезоне Пепе провёл за «Арсенал» 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Николя Пепе в € 30 млн.

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