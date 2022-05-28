Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» предложил «ПСЖ» приобрести Николя Пепе

«Арсенал» предложил «ПСЖ» приобрести Николя Пепе
Комментарии

Лондонский «Арсенал» хочет продать нападающего клуба Николя Пепе и ищет ему новую команду, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, лондонский клуб не удовлетворён игрой ивуарийского форварда и предложил его услуги «Пари Сен-Жермен». Сам футболист также недоволен своим положением из-за недостатка игровой практики.

Пепе был приобретён из французского «Лилля» в 2019 году. Тогда трансфер нападающего сборной Кот-д’Ивуара обошёлся «Арсеналу» в € 86 млн и стал самым дорогим в истории клуба.

В завершившемся сезоне Пепе провёл за «Арсенал» 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Николя Пепе в € 30 млн.

Самые яркие покеры в АПЛ.

Новость по теме
Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022