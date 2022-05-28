Марко Николич может возглавить «Партизан»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить сербский «Партизан», сообщает Mozzart Sport.
По сведениям источника, Николич не является единственным вариантом для белградского клуба, и они также могут пригласить на пост тренера Владимира Ивича, который ранее работал в английском «Уотфорде».
Напомним, Марко Николич тренировал московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
Ранее сообщалось, что Марко Николич может возглавить московский ЦСКА, однако агент тренера опроверг эту информацию.
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- 28 мая 2022
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