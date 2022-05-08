Агент Николича: не контактировали ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы экс-тренера «Локомотива» Марко Николича, отреагировал на слухи о переговорах своего подопечного с московским ЦСКА.
«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», — приводит слова Йосимовича Sport24.
Напомним, Марко Николич тренировал московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
Накануне агент Марко Николича заявил, что сербский специалист вернётся в Россию со стопроцентной вероятностью.
- 8 мая 2022
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