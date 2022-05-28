Российский олигарх Роман Абрамович выступил с заявлением после продажи «Челси» консорциуму Тодда Боули.
«Прошло почти три месяца с тех пор, как я объявил о своём намерении продать «Челси». За это время команда усердно работала над тем, чтобы найти для «Челси» подходящего владельца, который был бы в наилучшем положении, чтобы успешно вывести клуб на новый уровень.
Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришёл в «Челси» почти 20 лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда «Челси».
Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая «Челси» его новым владельцам, хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами. Быть частью этого клуба — это честь на всю жизнь. Хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков «Челси» за эти невероятные годы.
Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе. Спасибо», — говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба «Челси».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 28 мая 2022
-
15:45
-
15:43
-
15:20
-
15:14
-
15:12
-
15:04
-
14:58
-
14:49
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:27
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:07
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:36
-
13:12
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:49
-
12:42
-
12:26
-
12:14
-
12:09