Садыгов рассказал, какие качества главного тренера Юрана помогли «Химкам» остаться в РПЛ

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о главном тренере команды Сергее Юране после победы над «СКА-Хабаровск» (3:0) в ответном стыковом матче за право участвовать в РПЛ.

«Вы дали характеристику: он харизматичный. Всегда заводит команду, подбирает правильные слова. За счёт этих качеств мы остались в РПЛ», — передаёт слова Садыгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, «Химки» победили по сумме двух переходных матчей (3:1), именно подмосковная команда осталась в РПЛ.

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