Сергей Юран: обещал руководству «Химок», что прописку в РПЛ сохраним. Парни — молодцы

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о победе в ответном стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 со «СКА-Хабаровск» (3:0). По сумме двух матчей (0:1, 3:0) «Химки» победили и сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге.
«В первую очередь я хочу сказать спасибо «СКА-Хабаровск» — ребята дали нам настоящий бой. У соперника был запредельный настрой, так как я прекрасно знаю команду, которую комплектовал в начале сезона. Я заострял внимание на теории, что самоотдача у армейцев будет запредельной.
По игре могу сказать, что парни – молодцы. Это полностью их заслуга! Они смогли из невозможного сделать возможное в весенней части чемпионата. Все специалисты уже успели похоронить «Химки». Понятно, что до стыков было 5 очков отставания и сложный календарь, но даже когда есть один процент, нужно цепляться за него. Ещё в Турции, когда подписывал контракт, обещал руководству, что мы сохраним прописку в Премьер-Лиге. Я стараюсь держать свои обещания», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.
- 28 мая 2022
-
21:40
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:36
-
19:27
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:27