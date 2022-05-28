Сергей Юран: обещал руководству «Химок», что прописку в РПЛ сохраним. Парни — молодцы

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о победе в ответном стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 со «СКА-Хабаровск» (3:0). По сумме двух матчей (0:1, 3:0) «Химки» победили и сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге.

«В первую очередь я хочу сказать спасибо «СКА-Хабаровск» — ребята дали нам настоящий бой. У соперника был запредельный настрой, так как я прекрасно знаю команду, которую комплектовал в начале сезона. Я заострял внимание на теории, что самоотдача у армейцев будет запредельной.

По игре могу сказать, что парни – молодцы. Это полностью их заслуга! Они смогли из невозможного сделать возможное в весенней части чемпионата. Все специалисты уже успели похоронить «Химки». Понятно, что до стыков было 5 очков отставания и сложный календарь, но даже когда есть один процент, нужно цепляться за него. Ещё в Турции, когда подписывал контракт, обещал руководству, что мы сохраним прописку в Премьер-Лиге. Я стараюсь держать свои обещания», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.