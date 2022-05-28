Фанаты «Ливерпуля» заполонили улицы Парижа перед началом финала ЛЧ с «Реалом». Видео

Болельщики «Ливерпуля» заполонили улицы Парижа перед началом финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Реалом». Фанаты веселятся, жгут файеры и поют песни.
Видео можно также посмотреть на YouTube канале The Anfield Wrap:
Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.
«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».
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