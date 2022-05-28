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Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».

«Ветераны хорошо справляются с давлением. Это будет напряжённая игра, но мы должны быть к этому готовы. Вальверде может сыграть на любой позиции, а Родриго может выйти на замену и сделать разницу.

Болельщики «Реала» счастливы, что мы снова в финале Лиги чемпионов. «Мадрид» никогда не сдаётся и будет биться до конца», — цитирует Анчелотти Marca.

Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

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