Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».



«Ветераны хорошо справляются с давлением. Это будет напряжённая игра, но мы должны быть к этому готовы. Вальверде может сыграть на любой позиции, а Родриго может выйти на замену и сделать разницу.



Болельщики «Реала» счастливы, что мы снова в финале Лиги чемпионов. «Мадрид» никогда не сдаётся и будет биться до конца», — цитирует Анчелотти Marca.



Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.