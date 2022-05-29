Французская полиция избивает фанатов «Ливерпуля» дубинками. Видео

Сегодня, 28 мая, идёт финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (второй тайм, счёт — 1:0 в пользу «сливочных»). Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков проходит на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Во время проведения финального матча между «Реалом» и «Ливерпулем» французская полиция избивает фанатов красных дубинками.

Ранее сообщалось, что до начала встречи толпы болельщиков пытались прорваться на матч, что привело к задержке начала встречи на 36 минут. Для того чтобы усмирить фанатов, полиция применила слезоточивый газ. Кроме того, полиция использовала газ и после начала встречи.



Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечает Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».