Гол Винисиуса — единственный удар «Реала» в створ. По ударам — 23:3 в пользу «Ливерпуля»

В ночь с 28 на 29 мая мск мадридский «Реал» обыграл в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» (1:0). Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Винисиус Жуниор, ему ассистировал Федерико Вальверде.
Отметим, что мяч бразильца остался единственным ударом «Реала» в створ ворот «Ливерпуля» за весь матч. Учитывая все удары, у «Ливерпуля» преимущество по данному показателю — 23:3.
Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Помогали ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR отвечал Жером Бризар.
Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Ранее команда из Мадрида выигрывала турнир в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
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