«Реал» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов в XXI веке

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В финале главного еврокубкового турнира испанский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться. Финальный матч проходил во Франции на стадионе «Стад де Франс». Встреча началась почти на 40 минут позже из-за столкновений фанатов и полицейских.

«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.