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Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).

«Я не могу в это поверить. Фантастический сезон. Мы хорошо выступили. Это была сложная игра, и мы много мучались, особенно в первом тайме. В конце концов, я думаю, мы заслужили победу в этом турнире. Мы очень счастливы. Что я могу сказать? Я не могу ничего больше сказать.

Я — рекордсмен. Мне повезло приехать сюда в прошлом году и провести фантастический сезон. Фантастический клуб, действительно хороший состав с большим количеством качественных футболистов.

Шикарный сезон. Мы прошли через очень сложные игры. Болельщики очень помогли нам в последнем матче. Они помогли нам и сегодня. Мы счастливы, и они счастливы», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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