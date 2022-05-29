Анчелотти: «Реал» заслужил победу в Лиге чемпионов, мы никогда не сдаёмся

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти похвалил команду после победы в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.

«У нас отличная атмосфера в команде, которая дополняется прекрасными индивидуальными качествами. Мы заслужили победу в Лиге чемпионов. Мы никогда не сдаёмся. Нападающие «Ливерпуля» постоянно забегали за спину, но наши защитники сыграли прекрасно. Второй тайм изменил игру. Ливерпуль —чудесная команда. У нас есть история, прекрасные болельщики, которые дают этому клубу особенное место в истории», — передаёт слова Анчелотти корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.