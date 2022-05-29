Флорентино Перес прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов

Президент «Реала» Флорентин Перес прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.
«Успокойтесь и будьте счастливы, мы все работали весь сезон, чтобы достичь ситуации, подобной той, которая у нас есть, что очень радует.
В этом году у нас в целом был хороший сезон, хорошая конкуренция, нам повезло, что все сложные команды играли с нами и мы побеждали одну за другой. Это заслуженная победа в Лиге чемпионов, результат игроков, тренера и болельщиков. Эти игроки заряжены болельщиками, и мы видели некоторые игры, которые нам будет нелегко забыть», — приводит слова Переса Marca.
Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.
- 29 мая 2022
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