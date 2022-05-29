«Это был настоящий провал». Эндрю Робертсон высказался об организации финала ЛЧ

28-летний шотландский крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался об организации финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (0:1), который прошёл в Париже и был ознаменован большими проблемами с его проведением.

«Могу рассказать, что один из моих приятелей не смог попасть на игру по билетам, которые дал ему я. Ему сказали, что его билеты поддельные, но этого просто не может быть. Организация этого мероприятия – это полный провал.

Распылять на болельщиков слезоточивый газ на таком событии – это просто недопустимо, ведь такие игры должны быть праздником для фанатов. В итоге это был ужасный опыт для болельщиков и их семей.

Очевидно, что финал не должен был состояться в таких условиях, и подготовка была не такой хорошей, как, возможно, должна была быть, но я уверен, что в ближайшие дни будет проведено расследование», — приводит слова Робертсона BBC.

Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал ЛЧ.