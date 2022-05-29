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Фанаты «Реала» — Мбаппе: поприветствуй чемпиона! Ты никогда не выиграешь ЛЧ

Фанаты «Реала» — Мбаппе: поприветствуй чемпиона! Ты никогда не выиграешь ЛЧ
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После окончания финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0, фанаты «Королевского клуба» потроллили нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе, поприветствуй чемпиона», — пели болельщики. «Кто такой Килиан? Килиан — мой сосед», — отметил другой фанат. «Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, и мы его больше не любим», — приводит слова болельщиков Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Футболист стал самым высокооплачиваемым игроком в мире и, по сведениям некоторых источников, получил право на участие в трансферной политике клуба.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе.

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