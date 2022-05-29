Стало известно, сколько денег получит «Реал» и другие клубы за участие в ЛЧ

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В финале главного еврокубкового турнира испанский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Издание Marca опубликовало суммы, которые клубы по итогам турнира получат в виде вознаграждений.

€ 2,7 млрд УЕФА выделил для распределения между командами, участвовавшими в трёх еврокубках этого сезона. Из них € 2,03 млрд распределяются между клубами, которые выступали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

€ 465 млн достанутся участникам Лиги Европы, а € 235 млн достанутся клубам, которые участвовали в Лиге конференций.

Говоря о призовых за участие в Лиге чемпионов, стоит отметить, что каждая команда получит по € 15,64 млн за участие в групповом этапе. Кроме того, за каждую победу будет выплачено по € 2,8 млн, а за ничью на этом этапе турнира — по € 930 тыс.

Участники 1/8 финала получат по € 9,6 млн. Четвертьфинала – по € 10,6 млн. Полуфинала – по € 12,5 млн. Финалисты – по € 15,5 млн.

УЕФА также резервирует сумму в размере € 600,6 млн для распределения по коэффициенту каждой команды с учётом последних 10 лет. Тот, у кого самый низкий коэффициент, получит € 1,1 млн, а тот, у кого самый высокий, — € 36,4 млн. В текущем рейтинге на первом месте «Реал» Мадрид», за ним следуют «Бавария», «Барселона» и «Атлетико».

Это означает, что «Реал», ставший победителем турнира, получит общее вознаграждение в размере € 123,8 млн.

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