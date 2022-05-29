Фердинанд: если Бензема не получит «Золотой мяч», это будет издевательством

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд после финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам года должен получить нападающий мадридской команды Карим Бензема.



«Думаю, спор по поводу того, кто должен взять «Золотой мяч» по итогам года, окончен. Если Бензема не получит награду, это будет издевательством», — приводит слова Фердинанда BT Sport.



Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября. Номинанты на награду будут объявлены 12 августа. Обладателем приза по итогам 2021 года стал аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Для нападающего сборной Аргентины этот «Золотой мяч» стал седьмым в карьере.

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