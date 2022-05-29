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Гари Невилл счастлив, что «Ливерпуль» проиграл в финале Лиги чемпионов

Гари Невилл счастлив, что «Ливерпуль» проиграл в финале Лиги чемпионов
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что очень рад поражению «Ливерпуля» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (0:1), и объяснил, почему всегда будет праздновать подобные проигрыши принципиальных соперников.

«Позвольте мне внести ясность: я всегда праздновал поражение «Ливерпуля», когда «Манчестер Юнайтед» был силён! Стоит ли говорить о том, что я не перестану праздновать во времена, когда «Юнайтед» не слишком хорош!?

Это действительно нормально – ощущать себя счастливым сегодня вечером, если ты фанат «Манчестер Юнайтед»! Я в полном восторге!» — приводит слова Невилла Daily Mail.

«Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов со счётом 0:1. Победный гол на счету бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

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