В «Спартаке» заявили, что не определились, в каком летнем турнире примет участие клуб

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб не определился, в каком летнем турнире примет участие.



«Летние турниры? Мы пока ничего не решили. Варианта по-прежнему два. Склоняемся к Winline? Наверное, посмотрим. Не знаю, кто может принять там участие», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. Ранее Российский футбольный союз сообщил, что все билеты на финальный матч Кубка России проданы. «Лужники» вмещают 73 189 зрителей. Отмечается, что количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финальным матчем чемпионата мира 2018 года после разбора временных конструкций.