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Ральф Рангник не останется в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта

Ральф Рангник не останется в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не будет работать в английском клубе в качестве консультанта, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Напомним, Рангник стал тренером «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года и заключил соглашение, согласно которому должен был перейти на пост консультанта клуба по окончании сезона-2021/2022. В конце апреля стало известно, что Рангник возглавит сборную Австрии. Из-за требований, предъявляемых к наставнику австрийской национальной команды, Рангник не сможет совмещать работу в сборной с консультированием в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

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