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Роналду в январе проинформировал «МЮ», что уйдёт, если Рангник станет постоянным тренером

Роналду в январе проинформировал «МЮ», что уйдёт, если Рангник станет постоянным тренером
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не хотел оставаться в клубе в том случае, если на посту постоянного главного тренера останется Ральф Рангник. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в январе форвард сообщил руководству клуба, что не останется, если Ральф Рангник возглавит «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.

Португалец был не единственным футболистом, которого не впечатляли методы работы Рангника. Ранее также сообщалось, что игроки прозвали Тедом Лассо ассистента немецкого специалиста Криса Армаса.

Напомним, Ральф Рангник покидает «Манчестер Юнайтед». При нём клуб из Манчестера финишировал в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022 на 6-м месте.

Сегодня, 23 мая, клуб представил нидерландского специалиста Эрика тен Хага в качестве нового главного тренера.

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