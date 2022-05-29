«Бавария» ждала окончания Лиги чемпионов, чтобы активизироваться по переходу Мане

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Немецкий клуб ждал окончания финала Лиги чемпионов, чтобы активизироваться по трансферу сенегальского футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее этот же источник сообщал, что 30-летний Мане с большой долей вероятности покинет английскую команду в летнее трансферное окно с целью найти новый вызов в карьере.

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. С тех пор сенегальский нападающий в 269 матчах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач.



Соглашение между Мане и «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.

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