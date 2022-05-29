Источник: «Спартак» перейдёт под управление «Лукойла». Финансирование клуба сократится

Московский «Спартак» перейдёт под управление российской нефтяной компании «Лукойл», сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Отмечается, что Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции «Спартака». Доля Леонида Федуна останется при нём, однако от оперативного управления бизнесмен отойдёт. Нефтяная компания будет финансировать «Спартак», однако объём дотаций существенно снизится.

Сегодня, 29 мая, идёт финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. В данный момент идёт перерыв, счёт — 1:0 в пользу красно-белых. Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).