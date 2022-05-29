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Набабкин: выигрыш Кубка не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место

Набабкин: выигрыш Кубка не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал завоевание «Спартаком» Кубка России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды — «Спартака». Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял 10-е место», — рассказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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