Набабкин: выигрыш Кубка не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал завоевание «Спартаком» Кубка России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды — «Спартака». Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял 10-е место», — рассказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).